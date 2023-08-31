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У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим

Сьогодні 15:24
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Чоловік переходив дорогу на "червоний".

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим

Сьогодні, 31 серпня, у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого сталася аварія.

Там водій Skoda збив 60-річного чоловіка.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Попередньо, пенсіонер переходив дорогу на “червоний”. У цей момент його і збив водій іномарки.

Постраждалого госпіталізували. Загрози його життю немає.

На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим

Новости Днепра про У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим

В автівки розбите лобове скло.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

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Новости Днепра про У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалимУкраїнська

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