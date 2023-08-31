У Кривому Розі водій Skoda збив 60-річного чоловіка: що з постраждалим

Сьогодні, 31 серпня, у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого сталася аварія.
Там водій Skoda збив 60-річного чоловіка.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Попередньо, пенсіонер переходив дорогу на “червоний”. У цей момент його і збив водій іномарки.
Постраждалого госпіталізували. Загрози його життю немає.
На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
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Александра Лучка
Автор:
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