У Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинула завуч однієї з гімназій

Про сумну звістку повідомила адміністрація Криворізької гімназії №15.
Ірина Борисівна Кіянчук – одна із шести жертв ракетного удару росіян по житловому кварталу Кривого Рогу. Вона працювала вчителькою літератури та завучем гімназії №15. Педагогиня попрацювала в цій школі понад 30 років.
За словами друзів, Ірина Борисівна була чудовою мамою, душевною бабусею та відданою сестрою.
Найстрашніше у війні, коли гинуть найдорожчі люди. Сьогодні російська ракета вбила гарну людину, талановитого завуча, нашу колегу Кіянчук Ірину Борисівну. Вона уміла знайти ключик до кожного дитячого сердечка. Нема на світі таких слів, щоб передати наш біль втрати, бо вона зігрівала своїм теплом і наші серця. Ірина Борисівна була чудовою мамою, найкращою донькою, душевною бабусею, відданою сестрою. Не забудемо… Не пробачимо, – написали колеги вчительки.
Нагадаємо, в ДСНС назвали остаточну кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.
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