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  • У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з’явилося перше фото з місця удару

У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з’явилося перше фото з місця удару

Сьогодні 19:31
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У Кривому Розі через ворожу атаку є загиблі.

Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця удару

Внаслідок атаки на Кривий Ріг ввечері 12 березня є поранені та загиблі. 

Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Всі деталі – пізніше, – повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Фото з місця ворожої атаки опублікував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Олександр Вілкул повідомив подробиці про ворожу атаку.

За його словами, у місті є щонайменше три влучання.

У тому числі пряме влучення в дев’ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань, – йдеться у телеграм-каналі Вілкула. 

Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця удару

Станом на 19:45 відомо про 30 постраждалих, які звернулися до лікарень Кривого Рогу. П’ятеро важкі – наразі їхнім порятунком займаються медики. 

Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця удару

Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця удару

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Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця ударуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з'явилося перше фото з місця ударуРусский

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