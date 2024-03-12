У Кривому Розі внаслідок атаки є загиблі: з’явилося перше фото з місця удару

У Кривому Розі через ворожу атаку є загиблі.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг ввечері 12 березня є поранені та загиблі.

Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Всі деталі – пізніше, – повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Фото з місця ворожої атаки опублікував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Олександр Вілкул повідомив подробиці про ворожу атаку.

За його словами, у місті є щонайменше три влучання.

У тому числі пряме влучення в дев’ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань, – йдеться у телеграм-каналі Вілкула.

Станом на 19:45 відомо про 30 постраждалих, які звернулися до лікарень Кривого Рогу. П’ятеро важкі – наразі їхнім порятунком займаються медики.

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