У Кривому Розі місцевих відділ освіти переплатив понад 600 тисяч гривень за світло для шкіл та садочків, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Слідство з’ясувало, що після укладання угоди між Металургійним відділом освіти та ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” для постачання електрики в навчальні заклади міста, постачальник укладав додаткові угоди та підвищував вартість послуг. Через це відділ освіти райвиконкому переплатив 670 000 гривень.
Прокуратура довела неправомірність угод, а ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” тепер зобов’язане повернути державі понад 600 тисяч гривень.
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