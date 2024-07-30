У Кривому Розі відділ освіти переплатив понад 600 тисяч за світло для шкіл та садочків

Відділ освіти переплачував за електроенергію.

У Кривому Розі місцевих відділ освіти переплатив понад 600 тисяч гривень за світло для шкіл та садочків, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Слідство з’ясувало, що після укладання угоди між Металургійним відділом освіти та ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” для постачання електрики в навчальні заклади міста, постачальник укладав додаткові угоди та підвищував вартість послуг. Через це відділ освіти райвиконкому переплатив 670 000 гривень.

Прокуратура довела неправомірність угод, а ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” тепер зобов’язане повернути державі понад 600 тисяч гривень.

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