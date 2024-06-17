У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішка

У Кривому Розі вибухнула граната.

Про подію доповіли СВОЇ та прикріпили фотографії з місця події.

За попередньою інформацією, вчора група чоловіків відпочивали у бесідці на вулиці Приваблива. Близько 10 вечора звідти пролунав вибух.

Згодом з’ясувалося, що хтось у компанії бавився гранатою.

Від уламків отримав поранення голови та ніг 27-річний чоловік, а також вагітна кішка, яка знаходилась поруч з бесідкою.

Після вибуху компанія втекла, однак поліціянти згодом затримали їх. Припускається, що чоловіки були в нетверезому стані.

Ділом займаються правоохоронці. Про стан кішки не повідомляється.

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