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У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішка

Сьогодні 10:32
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У Кривому Розі вибухнула граната.

Новости Днепра про У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішка

Про подію доповіли СВОЇ та прикріпили фотографії з місця події.

За попередньою інформацією, вчора група чоловіків відпочивали у бесідці на вулиці Приваблива. Близько 10 вечора звідти пролунав вибух. 

Згодом з’ясувалося, що хтось у компанії бавився гранатою. 

Від уламків отримав поранення голови та ніг 27-річний чоловік, а також вагітна кішка, яка знаходилась поруч з бесідкою. 

Новости Днепра про У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішка

Після вибуху компанія втекла, однак поліціянти згодом затримали їх. Припускається, що чоловіки були в нетверезому стані. 

Ділом займаються правоохоронці. Про стан кішки не повідомляється.

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Новости Днепра про У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішкаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішкаРусский

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