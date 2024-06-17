У Кривому Розі від вибуху гранати постраждав чоловік та вагітна кішка

Про подію доповіли СВОЇ та прикріпили фотографії з місця події.
За попередньою інформацією, вчора група чоловіків відпочивали у бесідці на вулиці Приваблива. Близько 10 вечора звідти пролунав вибух.
Згодом з’ясувалося, що хтось у компанії бавився гранатою.
Від уламків отримав поранення голови та ніг 27-річний чоловік, а також вагітна кішка, яка знаходилась поруч з бесідкою.
Після вибуху компанія втекла, однак поліціянти згодом затримали їх. Припускається, що чоловіки були в нетверезому стані.
Ділом займаються правоохоронці. Про стан кішки не повідомляється.
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