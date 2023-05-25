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У Кривому Розі вдруге судили маму, чиї діти не відвідували онлайн-уроки

Сьогодні 11:30
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Жінка вже отримувала штраф за те, що її діти не відвідують занять.

Новости Днепра про У Кривому Розі вдруге судили маму, чиї діти не відвідували онлайн-уроки

Про це йдеться у повідомленні Тернівського районного суду Кривого Рогу. 

Нещодавно Тернівський суд виніс вирок мамі, чиї діти не відвідували онлайн-заняття. Зазначається, що жінка вдруге за рік отримує штраф за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

Близько місяця двоє малолітніх дітей не ходили на онлайн-уроки, тому вчителі поскаржилися на їхню маму. У суді їй призначили адміністративне покарання у вигляді штрафу. Тепер жінка має сплатити 1700 гривень. 

Це рішення суду покликане нагадати всім батькам про важливість виконання своїх обов’язків і забезпечення належного нагляду за дітьми. Батьківські обов’язки мають велике значення для здоров’я, розвитку та майбутнього дітей. Це обов’язки, які слід виконувати без зволікань та неухильно, – зауважили представники Тернівського райсуду. 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про жінку, яку судили, бо її діти не ходили на онлайн-заняття. Тоді школярі майже три місяці взагалі не з’являлися на уроках. Мама на суд не прийшла, але визнала, що не цікавиться життям своїх синів. Схожий випадок відбувся у Павлограді. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі вдруге судили маму, чиї діти не відвідували онлайн-урокиУкраїнська

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