У Кривому Розі вдруге судили маму, чиї діти не відвідували онлайн-уроки

Жінка вже отримувала штраф за те, що її діти не відвідують занять.

Про це йдеться у повідомленні Тернівського районного суду Кривого Рогу.

Нещодавно Тернівський суд виніс вирок мамі, чиї діти не відвідували онлайн-заняття. Зазначається, що жінка вдруге за рік отримує штраф за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Близько місяця двоє малолітніх дітей не ходили на онлайн-уроки, тому вчителі поскаржилися на їхню маму. У суді їй призначили адміністративне покарання у вигляді штрафу. Тепер жінка має сплатити 1700 гривень.

Це рішення суду покликане нагадати всім батькам про важливість виконання своїх обов’язків і забезпечення належного нагляду за дітьми. Батьківські обов’язки мають велике значення для здоров’я, розвитку та майбутнього дітей. Це обов’язки, які слід виконувати без зволікань та неухильно, – зауважили представники Тернівського райсуду.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про жінку, яку судили, бо її діти не ходили на онлайн-заняття. Тоді школярі майже три місяці взагалі не з’являлися на уроках. Мама на суд не прийшла, але визнала, що не цікавиться життям своїх синів. Схожий випадок відбувся у Павлограді.

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