У Кривому Розі вдруге судили маму, чиї діти не відвідували онлайн-уроки

Про це йдеться у повідомленні Тернівського районного суду Кривого Рогу.
Нещодавно Тернівський суд виніс вирок мамі, чиї діти не відвідували онлайн-заняття. Зазначається, що жінка вдруге за рік отримує штраф за ухилення від виконання батьківських обов’язків.
Близько місяця двоє малолітніх дітей не ходили на онлайн-уроки, тому вчителі поскаржилися на їхню маму. У суді їй призначили адміністративне покарання у вигляді штрафу. Тепер жінка має сплатити 1700 гривень.
Це рішення суду покликане нагадати всім батькам про важливість виконання своїх обов’язків і забезпечення належного нагляду за дітьми. Батьківські обов’язки мають велике значення для здоров’я, розвитку та майбутнього дітей. Це обов’язки, які слід виконувати без зволікань та неухильно, – зауважили представники Тернівського райсуду.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про жінку, яку судили, бо її діти не ходили на онлайн-заняття. Тоді школярі майже три місяці взагалі не з’являлися на уроках. Мама на суд не прийшла, але визнала, що не цікавиться життям своїх синів. Схожий випадок відбувся у Павлограді.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі померла вчителька школи №7 Ніна Романенко.
У Дніпрі батьки поскаржилися на вчительку, яка вела уроки російською…
Нещодавно призначений міністр освіти та науки Оксен Лісовий хоче спростити…
Багатодітна мама мешкала з новонародженим немовлям в землянці.