У Кривому Розі вантажний поїзд зійшов з рейок

У Кривому Розі вантажні вагони зійшли з рейок і пошкодили міст.

Надзвичайна ситуація сталася сьогодні вранці під мостом на вулиці Прокатників (колишня Цимлянська) в Металургійному районі. Там вантажний поїзд зійшов з рейок та пошкодив опори мосту, під яким він рухався. Зараз рух в цьому районі заборонений.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Стан вагонів обстежує “Арсолор Міттал”, який можливо буде відновлювати транспорт. Інформації про постраждалих не надходило.

Для мешканців селища «Ілліча» (вул. Шиферна) змінили маршрут 274-го автобуса: ст. Кривий Ріг – вул. Криворіжсталі – вул. Чумацький шлях – вул. Домобудівна, далі по маршруту.

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