У Кривому Розі в приватні руки хочуть віддати відомий інститут зі столітньою історією

Торік “Кривбаспроект” та все майно інституту передали до Фонду держмайна для приватизації. Тепер оголосили аукціон під час якого хочуть продати приміщення установи. До цього деякі із них здавали в оренду.
Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozorro. Продають єдиний майновий комплекс, який знаходиться за адресою проспект Поштовий, а також турбазу в селищі Кудашівка, якою володіє інститут.
Стартова ціна на аукціоні – 28.9 млн гривень. За ці кошти майбутній власник отримає приміщення загальною площею – 15 000 кв.м, де можна розмістити офіси, а також турбазу, де можна облаштувати зону відпочинку.
“Кривбаспроект” – відомий інститут, який займається інжинірингом, дослідженнями у сфері геології та геодезії. На початку минулого століття, коли тільки почали розвивати гірничу промисловість на території Дніпропетровщини та формувався потужний гірничо-металургійний комплекс. Згодом виникла потреба у науковій установі, яка допоможе впорядкувати ці процеси.
Сам “Кривбаспроект” започаткували у 1933 році. Перед цим він називався “Укргіпроруда”.
Спеціалісти, які працювали у “Кривбаспроекті” займалися удосконаленням процесів підземного видобутку руди в Криворізькому басейні. Конструктори інституту розв’язували головні питання реконструкції рудників. Під час Другої світової установа евакуювалася на Урал, а після закінчення бойових дій відновила роботу в Кривому Розі.
За проєктами інститут побудували майже усі шахти Кривого Рогу.
У 2022 Кабінет Міністрів включив єдиний майновий комплекс ДП “Державний інститут по проєктуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект” в перелік тих, які підлягають подальшій передачі в сферу управління Фонду державного майна (ФДМ) для приватизації.
І ось тепер приміщення інституту виставили на аукціон для малої приватизації. Торги пройдуть 11 жовтня. Наразі про учасників нічого не відомо, адже ця інформація закрита.
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