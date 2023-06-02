У Кривому Розі в підвалі одного із будинків поселилися лисиці

У Кривому Розі у підвалі одного із багатоквартирних будинків оселилися лисичка з лисеням.

Про це повідомила зоозахисниця Анастасія Іванова у ФБ.

Раніше сім’я жила у балці, в норі, але там почали вигулювати собак мисливської породи, і сім’я зараз у пошуках більш безпечного місця, – зазначила вона.

За словами дівчини, більшість мешканців поставилися до цього негативно.

Люди налаштовані, як завжди, негативно… Вбити, отруїти… Інших ідей нема. Як допомогти сім’ї та куди подіти? – пише Анастасія.

Пізніше дівчина оновила допис та додала, що сімейство лисиць зараз не у підвалі – вони десь гуляють районом.

Лисиці з лисеням зараз нема на місці. Кажуть, що вони вже близько 3 днів гуляють районом, їх бачили в різних місцях, – написала зоозахисниця.

У коментарях думки містян розійшлися: хтось пише, що лисиць треба зловити та вивезти, хтось закликає допомогти та підгодовувати їх:

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