У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомо

Вночі у Кривому Розі пролунали вибухи.

В ніч на 11 вересня мешканці Кривого Рогу чули вибухи під час повітряної тривоги. Перший вибух пролунав о 1:59, другий — о 2:05. Перед цим моніторингові канали повідомляли про застосування ударних БаЛА над містом.

Відбій оголосили о 03:16. Наразі все спокійно.

Очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що піротехніки ДСНС Дніпропетровщини підірвалися на боєприпасі.

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