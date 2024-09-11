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У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомо

Сьогодні 06:54
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Вночі у Кривому Розі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомо

В ніч на 11 вересня мешканці Кривого Рогу чули вибухи під час повітряної тривоги. Перший вибух пролунав о 1:59, другий — о 2:05. Перед цим моніторингові канали повідомляли про застосування ударних БаЛА над містом.

Відбій оголосили о 03:16. Наразі все спокійно.

Очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що піротехніки ДСНС Дніпропетровщини підірвалися на боєприпасі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомоРусский

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