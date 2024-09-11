У Кривому Розі в ніч на 11 вересня чули вибухи: що відомо

В ніч на 11 вересня мешканці Кривого Рогу чули вибухи під час повітряної тривоги. Перший вибух пролунав о 1:59, другий — о 2:05. Перед цим моніторингові канали повідомляли про застосування ударних БаЛА над містом.
Відбій оголосили о 03:16. Наразі все спокійно.
Очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що піротехніки ДСНС Дніпропетровщини підірвалися на боєприпасі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області вночі працювала ППО.
У Кривому Розі на території лікарні бігало лисеня.
У Кривому Розі в приватному домоволодінні виникла пожежа.
Внаслідок атаки росіян понівечено об'єкти цивільної інфраструктури.