У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Поліція Кривого Рогу вилучила в 48-річного місцевого жителя 1,5 кілограми наркотиків та боєприпаси.

Криворожанина підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні та зберіганні наркотиків, повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці вилучили у чоловіка патрони різного калібру, гранату Ф-1 та запал до неї, а також мішки з канабісом.

Під час обшуку домоволодіння зловмисника було знайдено приблизно 1,5 кг канабісу і ще 10 пакетів із рослинною речовиною, схожою на наркотичну, а також 88 набоїв різного калібру.

Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження.

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