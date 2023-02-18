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  • У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Сьогодні 18:19
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Поліція Кривого Рогу вилучила в 48-річного місцевого жителя 1,5 кілограми наркотиків та боєприпаси.

Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Криворожанина підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні та зберіганні наркотиків, повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці вилучили у чоловіка патрони різного калібру, гранату Ф-1 та запал до неї, а також мішки з канабісом.

Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Під час обшуку домоволодіння зловмисника було знайдено приблизно 1,5 кг канабісу і ще 10 пакетів із рослинною речовиною, схожою на наркотичну, а також 88 набоїв різного калібру.

Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження.

Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

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Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрониУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрониРусский

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