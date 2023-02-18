У Кривому Розі в місцевого жителя знайшли мішки з наркотиками, гранату та патрони

Криворожанина підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні та зберіганні наркотиків, повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці вилучили у чоловіка патрони різного калібру, гранату Ф-1 та запал до неї, а також мішки з канабісом.
Під час обшуку домоволодіння зловмисника було знайдено приблизно 1,5 кг канабісу і ще 10 пакетів із рослинною речовиною, схожою на наркотичну, а також 88 набоїв різного калібру.
Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження.
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