У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

У ніч проти 15 квітня у Кривому розі сталася велика пожежа. Вогонь охопив одразу 10 господарчих споруд.

Виклик про займання надійшов до Служби порятунку “101” приблизно о 03:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Коли надзвичайники прибули на місце та приступили до гасіння вогню, то в одному з сараїв виявили обгоріле тіло. Воно було настільки пошкоджене полум’ям, що з’ясувати стать загиблого не вдалося.

Пожежу закінчили гасити о 05:37. Для цього задіяли 18 рятувальників.

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