У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

Виклик про займання надійшов до Служби порятунку “101” приблизно о 03:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Коли надзвичайники прибули на місце та приступили до гасіння вогню, то в одному з сараїв виявили обгоріле тіло. Воно було настільки пошкоджене полум’ям, що з’ясувати стать загиблого не вдалося.
Пожежу закінчили гасити о 05:37. Для цього задіяли 18 рятувальників.
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Анна Кравчук
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