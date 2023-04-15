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У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

Сьогодні 09:44
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У ніч проти 15 квітня у Кривому розі сталася велика пожежа. Вогонь охопив одразу 10 господарчих споруд.

Новости Днепра про У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

Виклик про займання надійшов до Служби порятунку “101” приблизно о 03:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Коли надзвичайники прибули на місце та приступили до гасіння вогню, то в одному з сараїв виявили обгоріле тіло. Воно було настільки пошкоджене полум’ям, що з’ясувати стать загиблого не вдалося. 

Новости Днепра про У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

Новости Днепра про У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)

Пожежу закінчили гасити о 05:37. Для цього задіяли 18 рятувальників.

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Новости Днепра про У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі в масштабній пожежі загинула людина (Фото і відео)Русский

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