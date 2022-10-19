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У Кривому Розі в інтернеті продавали фейкові дрова

Сьогодні 11:09
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Поки люди закупляють дрова на зиму, щоб обігріти себе під час холодів, знаходяться шахраї, які продають фейкові дрова.

Новости Днепра про У Кривому Розі в інтернеті продавали фейкові дрова

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини. 

Як повідомили у поліції, шахраї організували продаж фейкових дров через інтернет. Вони публікували оголошення в соцмережах.

За дрова фігуранти просили з клієнтів передоплату, але щойно гроші надходили на їхні рахунки, обривали всі зв’язки з покупцями.

18 жовтня за місцем мешкання одного з фігурантів та в його автомобілі відбулися обшуки.

Поліцейські вилучили мобільні телефони та банківські картки. Вилучене направлено на експертизу, наразі встановлюють усіх осіб, причетних до афери.

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