У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

У Кривому Розі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, у якого виявили при собі кілограм наркотиків.

Зловмисника було затримано у неділю, 26 лютого, у Довгинцівському районі міста. При собі в нього була упаковка “солей”. Про це повідомляють журналісти сайту “СВОЇ”.

Вартість кілограму таких наркотиків на “чорному ринку” складає 250 тисяч гривень.

Наразі працівники поліції готуються розпочати розслідування за ст. 307 Кримінального кодексу «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

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