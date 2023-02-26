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  • У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

Сьогодні 15:53
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У Кривому Розі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, у якого виявили при собі кілограм наркотиків.

Новости Днепра про У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

Зловмисника було затримано у неділю, 26 лютого, у Довгинцівському районі міста. При собі в нього була упаковка “солей”. Про це повідомляють журналісти сайту “СВОЇ”

Вартість кілограму таких наркотиків на “чорному ринку” складає 250 тисяч гривень. 

Новости Днепра про У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

Наразі працівники поліції готуються розпочати розслідування за ст. 307 Кримінального кодексу «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Новости Днепра про У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривень

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Новости Днепра про У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі у 32-річного чоловіка знайшли наркотиків на 250 тисяч гривеньРусский

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