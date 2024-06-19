У Кривому Розі ціла родина захворіла на сальмонельоз

Троє дітей та дорослий із однієї родини захворіли на це інфекційне захворювання. Таку хворобу зафіксували в Кривому Розі вперше за останній час, повідомив голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук.
Через спеку у регіоні продовжує зростати сезонна захворюваність гострими кишковими інфекціями. Минулого тижня виявили 168 випадків. Трапляються і такі масові спалахи, як у Кривому Розі.
Сальмонели можуть потрапити до організму через курячі яйця, мʼясо та молочку. Рекомендується не купувати домашні продукти у неперевірених продавців та ретельно мити руки після перебування на вулиці й під час приготування їжі.
Симптоми при сальмонельозі можуть бути такими: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.
Крім цього, на Дніпропетровщині продовжують фіксувати випадки захворюваності на кашлюк. За останній час зареєстрували 6 хворих.
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