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У Кривому Розі ціла родина захворіла на сальмонельоз

Сьогодні 11:40
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Вперше за останній час у Кривому Розі четверо людей захворіли на сальмонельоз.

Новости Днепра про У Кривому Розі ціла родина захворіла на сальмонельоз

Троє дітей та дорослий із однієї родини захворіли на це інфекційне захворювання. Таку хворобу зафіксували в Кривому Розі вперше за останній час, повідомив голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук. 

Через спеку у регіоні продовжує зростати сезонна захворюваність гострими кишковими інфекціями. Минулого тижня виявили 168 випадків. Трапляються і такі масові спалахи, як у Кривому Розі. 

Сальмонели можуть потрапити до організму через курячі яйця, мʼясо та молочку. Рекомендується не купувати домашні продукти у неперевірених продавців та ретельно мити руки після перебування на вулиці й під час приготування їжі. 

Симптоми при сальмонельозі можуть бути такими: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.

Крім цього, на Дніпропетровщині продовжують фіксувати випадки захворюваності на кашлюк. За останній час зареєстрували 6 хворих. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі ціла родина захворіла на сальмонельозУкраїнська

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