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У Кривому Розі судили водія, який не пропустив пішохода: подробиці

Сьогодні 17:47
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У Кривому Розі оштрафували водія через те, що він не пропустив пішохода.

Новости Днепра про У Кривому Розі судили водія, який не пропустив пішохода: подробиці

Так, як повідомляється на сайті Єдиного реєстру судових рішень, у Саксаганському районі Кривого Рогу ледь не сталася аварія за участі Daewoo Sens та пішохода.

Містянин йшов по пішохідному переходу. Водій не зменшив швидкість і не зупинявся, аби його пропустити. На щастя, пішохід зміг різко відскочити, щоб уникнути аварії.

Обвинувачений свою вину визнав. А його захисник звернув увагу суду на «щире каяття» і попросив призначити штраф. Його розмір склав 1445 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочок.

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Новости Днепра про У Кривому Розі судили водія, який не пропустив пішохода: подробиціУкраїнська

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