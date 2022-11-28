У Кривому Розі судили водія, який не пропустив пішохода: подробиці

Так, як повідомляється на сайті Єдиного реєстру судових рішень, у Саксаганському районі Кривого Рогу ледь не сталася аварія за участі Daewoo Sens та пішохода.
Містянин йшов по пішохідному переходу. Водій не зменшив швидкість і не зупинявся, аби його пропустити. На щастя, пішохід зміг різко відскочити, щоб уникнути аварії.
Обвинувачений свою вину визнав. А його захисник звернув увагу суду на «щире каяття» і попросив призначити штраф. Його розмір склав 1445 грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочок.
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