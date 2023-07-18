У Кривому Розі судили чоловіка за ухилення від призову: що вирішили

У Кривому Розі судили 37-річного чоловіка, якого звинувачують в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

По це йдеться на сайті Жовтневого суду.

Зазначається, що у квітні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Підстав для відстрочки від призову він не мав. Криворіжець отримав під розписку повістку для подальшого проходження служби у військовій частині. Однак у визначений час та дату обвинувачений не прибув до районного територіального центру комплектування без поважних причин.

Під час досудового розслідування чоловік визнав свою провину у скоєному та щиро розкаявся.

Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, та звільнив від його відбування з випробуванням на строк 3 роки.

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