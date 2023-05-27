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У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Сьогодні 19:02
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Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Сьогодні, 27 травня, у Кривому Розі сталася потрійна аварія.

За попередньою інформацією, водій на Audi не впорався з керуванням на трамвайних рейках та влетів у дві інші автівки. Від удару машини розкидало по всій проїжджій частині.

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Про це повідомляє видання “Свої”.

У результаті ДТП постраждала 12-річна дитина з Ford. Її госпіталізували.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиці. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитинаУкраїнська

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