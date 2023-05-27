У Кривому Розі сталася потрійна аварія: постраждала дитина

Будьте обережні за кермом!

Сьогодні, 27 травня, у Кривому Розі сталася потрійна аварія.

За попередньою інформацією, водій на Audi не впорався з керуванням на трамвайних рейках та влетів у дві інші автівки. Від удару машини розкидало по всій проїжджій частині.

Про це повідомляє видання “Свої”.

У результаті ДТП постраждала 12-річна дитина з Ford. Її госпіталізували.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують перекрити проспект Яворницького: подробиці.

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