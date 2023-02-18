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У Кривому Розі сталася перестрілка: було оголошено план-перехоплення

Сьогодні 22:54
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У Кривому Розі невідомі влаштували стрілянину у дворі багатоквартирного будинку.

Новости Днепра про У Кривому Розі сталася перестрілка: було оголошено план-перехоплення

Увечері в суботу, 18 лютого, на вулиці Соборності у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася стрілянина в дворі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє телегам-канал “Свої. Кривий Ріг”.

Так, компанія чоловіків на BMW X5 щось не поділила із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили вогонь по своєму кривднику з помпової рушниці та травматичного пістолета.

У місті було оголошено план-перехоплення. Стрілка зловили.

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Новости Днепра про У Кривому Розі сталася перестрілка: було оголошено план-перехопленняУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі сталася перестрілка: було оголошено план-перехопленняРусский

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