У Кривому Розі сталася перестрілка: було оголошено план-перехоплення

Увечері в суботу, 18 лютого, на вулиці Соборності у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася стрілянина в дворі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє телегам-канал “Свої. Кривий Ріг”.
Так, компанія чоловіків на BMW X5 щось не поділила із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили вогонь по своєму кривднику з помпової рушниці та травматичного пістолета.
У місті було оголошено план-перехоплення. Стрілка зловили.
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