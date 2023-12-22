У Кривому Розі сьогодні пролунають два вибухи: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 22 грудня, у Кривому Розі об 11:00 та 14:00 пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександра Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: