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  • У Кривому Розі сховали Пушкіна під плівкою, після того, як його обмалювали фарбою та написами “Знести”

У Кривому Розі сховали Пушкіна під плівкою, після того, як його обмалювали фарбою та написами “Знести”

Сьогодні 16:41
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У Кривому Розі пам’ятник Пушкіну накрили плівкою, після того, як невідомі обмалювали його фарбою.

Новости Днепра про У Кривому Розі сховали Пушкіна під плівкою, після того, як його обмалювали фарбою та написами

Фотографіями поділилися місцеві мешканці в соцмережах.

Днями пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну обмалювали фарбою та залишили на ньому написи із закликами знести монумент. Сьогодні ж пам’ятник закрили плівкою. Скоріше за все, щоб його повторно не обмалювали.

Місцеві мешканці виступають за те, щоб знести пам‘ятник російському поетові. Проте частина криворіжців проти такого рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі вже відбувся “пушкінопад”. Його разом із іншими радянськими пам’ятками демонтували та перенесли на територію одного із комунальних підприємств.

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Новости Днепра про У Кривому Розі сховали Пушкіна під плівкою, після того, як його обмалювали фарбою та написами Українська

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