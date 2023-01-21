У Кривому Розі сховали Пушкіна під плівкою, після того, як його обмалювали фарбою та написами “Знести”

Фотографіями поділилися місцеві мешканці в соцмережах.
Днями пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну обмалювали фарбою та залишили на ньому написи із закликами знести монумент. Сьогодні ж пам’ятник закрили плівкою. Скоріше за все, щоб його повторно не обмалювали.
Місцеві мешканці виступають за те, щоб знести пам‘ятник російському поетові. Проте частина криворіжців проти такого рішення.
Нагадаємо, у Дніпрі вже відбувся “пушкінопад”. Його разом із іншими радянськими пам’ятками демонтували та перенесли на територію одного із комунальних підприємств.
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