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У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму

Сьогодні 10:31
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Сьогодні, 23 листопада, о 05:02 на лінію "101"повідомили, що на вулиці Сергія Колачевського у Кривому Розі жінка впала в яму.

Новости Днепра про У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, фахівці ДСНС під наглядом медиків дістали постраждалу жінку 1943 року народження. Її госпіталізували.

До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в ямуУкраїнська

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