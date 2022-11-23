У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, фахівці ДСНС під наглядом медиків дістали постраждалу жінку 1943 року народження. Її госпіталізували.
До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Дякуємо медикам за їхню роботу.
Учора, 21 листопада, на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.
Сьогодні, 22 листопада, близько 13:30 на Слобожанському проспекті сталася аварія.
У Дніпрі кіберполіція викрила шахраїв.