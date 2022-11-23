У Кривому Розі рятувальники допомогли жінці, яка впала в яму

Сьогодні, 23 листопада, о 05:02 на лінію "101"повідомили, що на вулиці Сергія Колачевського у Кривому Розі жінка впала в яму.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Прибувши, фахівці ДСНС під наглядом медиків дістали постраждалу жінку 1943 року народження. Її госпіталізували.

До робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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