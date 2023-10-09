Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі розслідують замах на життя 83-річної жінки: їй кинули гранату під будинок

У Кривому Розі розслідують замах на життя 83-річної жінки: їй кинули гранату під будинок

Сьогодні 19:20
просмотров

Правоохоронці встановлюють обставини замаху на життя 83-річної жінки.

Новости Днепра про У Кривому Розі розслідують замах на життя 83-річної жінки: їй кинули гранату під будинок

Невідомий кинув на територію домоволодіння потерпілої вибуховий предмет, внаслідок чого місцева жителька отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні. Також було пошкоджено автомобіль, який стояв у дворі.

Вранці 9 жовтня до поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета на території приватного домоволодіння у Металургійному районі м. Кривий Ріг. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група, керівництво Криворізького РУП та відділення поліції № 2, вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що попередньо, вибухнула граната Ф-1.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі розслідують замах на життя 83-річної жінки: їй кинули гранату під будинокУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На вокзалі Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
На вокзалі Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

На вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали…

Як водієві у Дніпрі оскаржити штраф у суді: скільки коштує і що для цього потрібно
Новини Дніпра
Сьогодні 17:36
Як водієві у Дніпрі оскаржити штраф у суді: скільки коштує і що для цього потрібно

У разі порушення правил дорожнього руху водієві у Дніпрі поліція…

Пішли з дому та зникли: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклих 12-річних хлопчиків
Новини Дніпра
Сьогодні 16:19
Пішли з дому та зникли: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклих 12-річних хлопчиків

 Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині батьки знімали порно з 2-річною донькою: нові офіційні подробиці від прокуратури
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
На Дніпропетровщині батьки знімали порно з 2-річною донькою: нові офіційні подробиці від прокуратури

У Кривому Розі батьки розбещували своїх малолітніх дітей.

Наверх