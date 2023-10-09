У Кривому Розі розслідують замах на життя 83-річної жінки: їй кинули гранату під будинок

Правоохоронці встановлюють обставини замаху на життя 83-річної жінки.

Невідомий кинув на територію домоволодіння потерпілої вибуховий предмет, внаслідок чого місцева жителька отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні. Також було пошкоджено автомобіль, який стояв у дворі.

Вранці 9 жовтня до поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета на території приватного домоволодіння у Металургійному районі м. Кривий Ріг. Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група, керівництво Криворізького РУП та відділення поліції № 2, вибухотехніки. Правоохоронці встановили, що попередньо, вибухнула граната Ф-1.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська

Автор: