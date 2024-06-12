У Кривому Розі розшукують чоловіка, який напав на жінку в під’їзді

Поліція Кривого Рогу просить допомоги у пошуку злочинця, який пограбував жінку.

16 травня приблизно о 13:50 у під’їзді будинку № 35 мкрн 5-й Зарічний в Покровському районі зловмисник напав на жінку та заволодів її майном.

Прикмети: на вигляд 30 років, щільної статури, зріст 180-185 см, темно-русяве волосся.

Був одягнений: сіра кофта з капюшоном та джинси, чорні кросівки.

Якщо Вам відома будь-яка інформація, просимо звернутися за телефонами: (067) 346 84 24, (067) 110 16 42 або 102.