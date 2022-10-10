Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні 18:45
просмотров

У понеділок, 10 жовтня, у соцмережах почали повідомляти про вибухи у Кривому Розі. Через кілька хвилин в області було оголошено повітряну тривогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Місцеві мешканці повідомляють, що у Кривому Розі чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них.

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що місто атакували дрони.

“Попередньо – дрони-камікадзе “Шахіди”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра

    Внаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась вранці 10…

    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

    10 жовтня 2022 року було схоже на 24 лютого 2022…

    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців

    Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і…

    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

    10 жовтня близько 16:00 у Слобожанському помітили чоловіка без свідомості.…

    Наверх