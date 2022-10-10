У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Місцеві мешканці повідомляють, що у Кривому Розі чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них.
Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що місто атакували дрони.
“Попередньо – дрони-камікадзе “Шахіди”, – йдеться у повідомленні.
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