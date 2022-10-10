У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

У понеділок, 10 жовтня, у соцмережах почали повідомляти про вибухи у Кривому Розі. Через кілька хвилин в області було оголошено повітряну тривогу.

Місцеві мешканці повідомляють, що у Кривому Розі чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них.

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що місто атакували дрони.

“Попередньо – дрони-камікадзе “Шахіди”, – йдеться у повідомленні.

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