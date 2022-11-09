У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи, які чули у Кривому Розі та Криворізькому районі, ймовірно, були внаслідок роботи російського “Смерчу” або “Торнадо С”.

“Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів!

Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики!

Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520″, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: