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У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні 21:15
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У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи, які чули у Кривому Розі та Криворізькому районі, ймовірно, були внаслідок роботи російського “Смерчу” або “Торнадо С”.

“Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів!
Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики!
Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520″, – написав він у своєму Telegram-каналі.

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