У Кривому Розі пролунали вибухи: коли та де

Про це повідомляє глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
“Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста”, – йдеться в повідомленні.
Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
Читайте також:
Автор:
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, як минула ніч на…
Майже по всій Україні під час військового стану триває дистанційна…
Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо,…
З'ясувалися подробиці про молоду родину, яка загинула сьогодні вранці під…