У Кривому Розі пролунали вибухи: коли та де

Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

“Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.