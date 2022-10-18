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У Кривому Розі пролунали вибухи: коли та де

Сьогодні 08:00
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Вранці 18 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: коли та де

Про це повідомляє глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста”, – йдеться в повідомленні.

Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

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