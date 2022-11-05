Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі продавчиня в ТЦ упала в шахту ліфта

Сьогодні 15:57
просмотров

На Дніпропетровщині дівчина отримала серйозні травми, впавши в шахту ліфту.

Новости Днепра про У Кривому Розі продавчиня в ТЦ упала в шахту ліфта

В одному із торгових центрів Кривого Рогу сталася надзвичайна ситуація. 25-річна продавчиня впала в шахту ліфта, пише Дніпро Оперативний.

Повідомляється, що в кінці робочого дня продавчиня викликала ліфт в торговому центрі, в темряві зробила крок вперед і звалилася в шахту ліфта.

Дівчина отримала серйозні переломи кінцівок, тому тепер вона потребуватиме тривалого лікування.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі продавчиня в ТЦ упала в шахту ліфтаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з’явилися патріотичні під’їзди
    Новини Дніпра
    Вчора 16:37
    Пес Патрон та калина: у Кривому Розі з’явилися патріотичні під’їзди

    Класно, коли під'їзд вашого будинку прикрашають різні малюнки.

    У Кривому Розі під деревом знайшли гранати та магазин від автомата
    Новини Дніпра
    03.11.2022 15:37
    У Кривому Розі під деревом знайшли гранати та магазин від автомата

    Оце так знахідка.

    Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки
    Новини Дніпра
    03.11.2022 10:23
    Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

    У ніч на 3 листопада росіяни атакували відразу три райони…

    У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки
    Новини Дніпра
    02.11.2022 12:54
    У Кривому Розі надзвичайники врятували пенсіонерку з палаючої п’ятиповерхівки

    Сьогодні, 2 листопада, о 01:24 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх