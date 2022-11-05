У Кривому Розі продавчиня в ТЦ упала в шахту ліфта

В одному із торгових центрів Кривого Рогу сталася надзвичайна ситуація. 25-річна продавчиня впала в шахту ліфта, пише Дніпро Оперативний.
Повідомляється, що в кінці робочого дня продавчиня викликала ліфт в торговому центрі, в темряві зробила крок вперед і звалилася в шахту ліфта.
Дівчина отримала серйозні переломи кінцівок, тому тепер вона потребуватиме тривалого лікування.
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