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  • У Кривому Розі продавчиня на ринку під час сварки вивихнула “конкуренту” палець на руці

У Кривому Розі продавчиня на ринку під час сварки вивихнула “конкуренту” палець на руці

Сьогодні 10:31
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У Кривому Розі судили продавчиню ринку, яка вивихнула своєму колезі палець.

Новости Днепра про У Кривому Розі продавчиня на ринку під час сварки вивихнула

Про це мовиться у повідомленні Жовтневого районного суду Кривого Рогу. 

Інцидент трапився у березні цього року. Два продавці, які торгували на місцевому ринку, почали сваритися. Правоохоронці з’ясували, що суперечка розпочалася через сміття, яке валялося біля прилавка. 

Продавчиня попросила свого колегу, чий торговий намет стоїть поруч, прибрати сміття, яке лежить біля нього. Чоловік відмовився це зробити, обматюкав жінку, після чого та почала розкидати чужий товар з прилавка. 

Криворіжець намагався зупинити жінку, схопивши її за руки. Продавчиня пручалася та хотіла звільнити свою руку. Вона випадково вивихнула один із пальців на руці чоловіка. 

Своїми діями жителька Кривого Рогу заподіяла потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. У суді жінка повністю визнала свою провину та щиро розкаялась. Уклала угоду зі слідством.

45-річну жінку визнали винною у завданні необережного середньої тяжкості тілесного ушкодження (стаття 128 Кримінального кодексу України). Тепер продавчиня має відпрацювати 150 годин на громадських роботах. 

Обвинувачена ще може оскаржити вирок упродовж 30 днів. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі продавчиня на ринку під час сварки вивихнула Українська

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