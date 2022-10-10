У Кривому Розі працює ППО, – Вілкул

Так, мешканці Кривого Рогу чули вибухи.
Як повідомив Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста, то працює ППО. Є збиті ракети.
Але тривога ще триває, тому є загроза повторного ракетного удару!
Усім перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги! – написав Вілкул.
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