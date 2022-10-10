Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі працює ППО, – Вілкул

Сьогодні 10:24
просмотров

Сьогодні вранці російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровщині та всій Україні. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення, наслідки уточнюються.

Новости Днепра про У Кривому Розі працює ППО, - Вілкул

Так, мешканці Кривого Рогу чули вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста, то працює ППО. Є збиті ракети.

Але тривога ще триває, тому є загроза повторного ракетного удару!

Усім перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги! – написав Вілкул.

Новости Днепра про У Кривому Розі працює ППО, - Вілкул

Читайте также:

Новости Днепра про У Кривому Розі працює ППО, - ВілкулУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі працює ППО, - ВілкулРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко

    Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровській області.

    Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, – Міносвіти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    Всі школи України до кінця тижня перейдуть на онлайн-навчання, – Міносвіти

    Міносвіти рекомендує школам по всій Україні до 14 жовтня перейти…

    Будьте в укриттях: у сторону Кривого Рогу рухаються дрони-“мопеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Будьте в укриттях: у сторону Кривого Рогу рухаються дрони-“мопеди”

    Сьогодні російські окупанти від самого ранку тероризують українців масованим ракетним…

    Знищено 41 ракету з 75, – Залужний
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    Знищено 41 ракету з 75, – Залужний

    Сьогодні вранці російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Україні.

    Наверх