У Кривому Розі пожежа в квартирі забрала життя чоловіка

Житель Кривого Рогу загинув під час пожежі, що охопила квартиру на вулиці Мусоргського.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

На лінію «101» надійшло повідомлення про займання у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки. Рятувальники виявили всередині тіло 54-річного чоловіка.

41-річну жінку, яка також перебувала у палаючій квартирі, вдалося врятувати. Її вивели на свіже повітря та передали медикам. Містянка отримала отруєння продуктами горіння, проте від госпіталізації відмовилася.

На задимленому поверсі надзвичайники знайшли ще одну жінку, якій було погано. Пожежники вивели її з дому та передали співробітникам «швидкої» для подальшої госпіталізації.

Вогонь знищив домашні речі у квартирі на площі 18 кв.

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