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У Кривому Розі повернули водопостачання та тепло, але не працює електротранспорт

Сьогодні 10:41
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Кривий Ріг оговтується після вчорашніх ударів.

Новости Днепра про У Кривому Розі повернули водопостачання та тепло, але не працює електротранспорт

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті на 100% відновили водопостачання. Частина насосних станцій працює від електрики, а частина завдяки генераторам.
 
90% Кривого Рогу вже з опаленням, проте у місті, як і по всій Дніпропетровщині екстрені відключення світла. Не працює також швидкісний трамвай та тролейбуси.
 
Енергетики застосовують екстрені відключення, тому зберігайте вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербанки», – написав Олександр Вілкул.

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Новости Днепра про У Кривому Розі повернули водопостачання та тепло, але не працює електротранспортУкраїнська

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