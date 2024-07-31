У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоні

Лише зараз рідні, зокрема семеро дітей захисника, можуть гідно провести його в останню путь, пише місцеве видання “Свої.Кривий Ріг”
Юрій Решта став на захист України у перший день повномасштабного російського вторгнення. Попередньо, перебував на “Азовсталі”. Далі були полон і катування.
У заручники окупантів потрапила й колишня дружина захисника, але її вдалося повернути в Україну під час одного з обмінів полоненими.
Саме вона вийшла на рідних Юрія повідомити, що боєць – живий. Опісля шахраї намагалися скористатися цим й телефонували родичам воїна, намагаючись вибити гроші за “голос тата”. Також спробували продати начебто його документи.
Потрапив у ворожий полон, де йому довелося пройти катування й знущання. На жаль, вижити у протистоянні з убивцями Юрію не вдалося. Нещодавно рідним передали його тіло, – повідомляють ЗМІ.
Відомо, що тіло українця російські воєнні злочинці передали з трьома кульовими пораненнями в грудях та одним – у голові.
В останню путь бійця проведуть 31 липня в Тернівському районі.
Читайте також:
Автор:
Відділ освіти переплачував за електроенергію.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині є одна із найродючіших земель…
У Кривому Розі вчергове врятували лебедя, який ненароком залетів на…
На Криворіжжі зафіксували масовий мор риби.