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  • У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоні

У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоні

Сьогодні 13:30
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Оборонець Маріуполя 47-річний український воїн Юрій Решта з Кривого Рогу загинув у російському полоні. Відомо, що росіяни катували його, а потім розстріляли.

Новости Днепра про У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоні

Лише зараз рідні, зокрема семеро дітей захисника, можуть гідно провести його в останню путь, пише місцеве видання “Свої.Кривий Ріг”

Юрій Решта став на захист України у перший день повномасштабного російського вторгнення. Попередньо, перебував на “Азовсталі”. Далі були полон і катування.

У заручники окупантів потрапила й колишня дружина захисника, але її вдалося повернути в Україну під час одного з обмінів полоненими.

Саме вона вийшла на рідних Юрія повідомити, що боєць – живий. Опісля шахраї намагалися скористатися цим й телефонували родичам воїна, намагаючись вибити гроші за “голос тата”. Також спробували продати начебто його документи.

Потрапив у ворожий полон, де йому довелося пройти катування й знущання. На жаль, вижити у протистоянні з убивцями Юрію не вдалося. Нещодавно рідним передали його тіло, – повідомляють ЗМІ.

Відомо, що тіло українця російські воєнні злочинці передали з трьома кульовими пораненнями в грудях та одним – у голові.

В останню путь бійця проведуть 31 липня в Тернівському районі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоніУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі попрощаються з воїном та батьком сімох дітей, який загинув у полоніРусский

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