У Кривому Розі померла Заслужена працівниця культури України та режисерка

У Кривому Розі пішла з життя Заслужена працівниця культури України Олена Василевська.

Олена Дмитрівна Василевська померла у віці 74 роки. 51 рік свого життя вона присвятила розвитку культурного життя Кривого Рогу. Багато років була керівницею Палацу культури «Центральний». Також – режисеркою яскравих постановок до Дня міста та Дня Незалежності. Завдяки їй у місті з’явились фестивалі “Танцююча осінь”, “У новий рік з улюбленими піснями”, “Горизонти джазу”, “Олімпіада мистецтв” та інші.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Телеграм.

Він також додав, що Олена Василевська була Заслуженою працівницею культури України та нагороджена нагрудним знаком “За заслуги перед містом”.

“Вона наповнювала свій улюблений Палац культури новими ідеями, дарувала натхнення багатьом творчим колективам, вселяла впевненість у своїх учнів. Її доброта, відданість та енергія назавжди залишать слід у наших серцях. Співчуття рідним та близьким”, – написав Олександр Вілкул.

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