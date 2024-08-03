У Кривому Розі поліція розшукує 13-річного Руслана Лободу

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Хлопець вийшов з дому 2 серпня, о 23 годині, дотепер його місцеперебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 170 см, худорлявої статури, коротке русе волосся, очі карі.
Був одягнений: білі шорти, чорна олімпійка, чорна футболка.
Правоохоронці прохають усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, звернутися до відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 098-541-06-23, 0675689099 або 102.
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