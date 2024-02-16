У Кривому Розі планують витратити 136 млн грн із бюджету на “безкоштовні” продуктові набори

У Кривому Розі мешканцям, які найбільше цього потребують, влада видає безкоштовні продуктові набори.

15 лютого 2024 року на сайті державних закупівель Prozorro з’явився новий тендер на купівлю таких наборів.

Замовником виступає Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради. За умовами тендеру, департамент планує закупити 263 000 наборів на загальну суму 136 234 000 грн. Якщо порахувати, то вартість одного буде складати 518 грн.

До набору входитимуть 6 видів консервів, чай, олія, цукор, борошно. Перелік на фото:

Подавати пропозиції учасники можуть до 29 лютого 2024 року.

Зазначимо, доцільність видачі людям продуктових наборів викликає питання, адже мешканці інших міст України часто продають подібні набори на ОЛХ і других сайтах.

Можливо, було б краще розглянути інші варіанти надання допомоги, наприклад, напряму фінансової.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП Криворізької міськради планує витратити 5,5 млн грн на публікації в місцевих газетах та інтернеті.

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