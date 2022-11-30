У Кривому Розі планується автопробіг на підтримку полонених

Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників з російського полону, ще тисячі українських воїнів знаходяться у небезпеці. Воїни не мають можливості контактувати зі своїми рідними, про їх долю нічого не відомо.

У Кривому Розі дружини, матері, діти полонених неодноразово влаштовували акції з вимогою повернути їх чоловіків додому.

Ось і цього разу 3 грудня у Кривому Розі планується автопробіг на підтримку полонених. Акція загальноукраїнська та мирна.

Стартують три колони машин об 11:00, а за годину об’єднуються на площі Володимира Великого. Усіх небайдужих запрошують взяти участь та засвідчити свою позицію у питанні звільнення полонених захисників.

«Підтримайте рідних та близьких! Не залишайтеся байдужими до долі криворіжців, які залишаються в полоні! Разом ми СИЛА!» – закликає Оксана Латанська, мати полоненого захисника «Азовсталі».

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