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  • У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикмети

У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикмети

Сьогодні 08:00
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У Кривому Розі півтора тижні тому безвісти зник 38-річний Олег Позігун.

Новости Днепра про У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикмети

Чоловік пішов із дому 12 січня. З того часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 190 – 192 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся коротке темне, очі темні, густі брови, тонкі губи.

Був одягнений: шапка чорна, куртка з капюшоном чорна, сині джинси, черевики чорні.

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олега Позигуна, звертайтесь за номерами: 0(564) 92-49-08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 або 102.

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Новости Днепра про У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикметиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі півтора тижні розшукують зниклого чоловіка: фото та прикметиРусский

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