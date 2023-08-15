У Кривому Розі піймали контрабандиста, який перевозив “вогняну” воду

Днями в Інгулецькому районі патрульні зупинили автомобіль, власник якого порушував правила дорожнього руху. Правоохоронці вирішили обшукати машину.
У салоні авто знайшли 5-ти та 10-літрові ємності з-під води, у яких був алкоголь без відповідних документів та пляшки, де була горілка без акцизної марки.
Відповідних документів на вантаж водій не надав, а походження ємкостей пояснити не зміг. “Вогняну” водичку вилучили, а на місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть обставини події
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі затримали “бізнесмена”, який дурив людей на гуртових закупках техніки.
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