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У Кривому Розі піймали контрабандиста, який перевозив “вогняну” воду

Сьогодні 19:50
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У Кривому Розі затримали водія, який перевозив самогонку.

Новости Днепра про У Кривому Розі піймали контрабандиста, який перевозив

Днями в Інгулецькому районі патрульні зупинили автомобіль, власник якого порушував правила дорожнього руху. Правоохоронці вирішили обшукати машину. 

У салоні авто знайшли 5-ти та 10-літрові ємності з-під води, у яких був алкоголь без відповідних документів та пляшки, де була горілка без акцизної марки. 

Відповідних документів на вантаж водій не надав, а походження ємкостей пояснити не зміг. “Вогняну” водичку вилучили, а на місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть обставини події

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі затримали “бізнесмена”, який дурив людей на гуртових закупках техніки. 

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