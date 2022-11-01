У Кривому Розі підвищаться тарифи на маршрутки

Уже визначені і розміри – на коротких маршрутах проїзд коштуватиме 13 гривень, на найдовшому 14-му – 17 грн. Середня ціна складатиме 15 грн.
Сьогодні починається обговорення, громадські слухання відбудуться 25 листопада.
Джерело: hirchytsya.com.ua
Уже визначені і розміри – на коротких маршрутах проїзд коштуватиме 13 гривень, на найдовшому 14-му – 17 грн. Середня ціна складатиме 15 грн.
Сьогодні починається обговорення, громадські слухання відбудуться 25 листопада.
Джерело: hirchytsya.com.ua
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