У Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматолога - Днепр Инфо
У Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматолога
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Сегодня 13:56

У Кривому Розі 14-річний хлопець помер після візиту до стоматолога.
Новости Днепра про У Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматолога

Фото умовне.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої. Кривий Ріг”.

За попередньою інформацією, підлітку вирвали зуб в одній із лікарень міста. Коли він повернувся додому, йому стало зле, хлопець впав в кому. Мати викликала “швидку”, підлітка госпіталізували до іншої лікарні, однак врятувати не змогли.

Попередньо відомо, що під час видалення зуба використовували анестетики.

Наразі всі обставини встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському серед білого дня побили волонтера: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про У Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматологаУкраїнська

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