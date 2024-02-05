Про це повідомляє Telegram-канал “Свої. Кривий Ріг”.
За попередньою інформацією, підлітку вирвали зуб в одній із лікарень міста. Коли він повернувся додому, йому стало зле, хлопець впав в кому. Мати викликала “швидку”, підлітка госпіталізували до іншої лікарні, однак врятувати не змогли.
Попередньо відомо, що під час видалення зуба використовували анестетики.
Наразі всі обставини встановлюють.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському серед білого дня побили волонтера: що кажуть у поліції.
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