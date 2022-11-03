У Кривому Розі під деревом знайшли гранати та магазин від автомата

Оце так знахідка.

Днями у Кривому Розі на вулиці Ярослава Мудрого місцевий мешканець під деревом виявив гранати та магазин від автомата. Чоловік відразу зателефонував у поліцію.

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу.

Правоохоронці миттєво прибули на місце події. Там вони виявили гранати РГД-5, Ф-1 та магазин від автоматичної зброї.

Патрульні викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили.

Нагадуємо, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а телефонуйте на лінію “101” або “102”.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО).

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