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У Кривому Розі під час застілля чоловік вбив знайомого та важко поранив іншого: деталі інциденту 7 серпня

Сьогодні 10:03
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У Кривому Розі сталася різанина.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час застілля чоловік вбив знайомого та важко поранив іншого: деталі інциденту 7 серпня

Вчора, 7 серпня, у Кривому Розі в одній із квартир у Саксаганському районі чоловік напав із ножем на знайомих. Про це вчора писали місцеві ЗМІ

За попередньою інформацією, під час родинного застілля після вживання спиртного напою 54-річний чоловік напав на 33-річного племінника співмешканки та встромив кухоний ніж йому у груди. Потерпілий помер на місці. 

Після цього нападник не зупинився та направився до кімнати 28-річного сина співмешканки та важко поранив його тим самим ножем. 

У той час жінці вдалося покинути квартиру на покликати на допомогу. 

Фото з помешкання, де трапився інцидент:

Новости Днепра про У Кривому Розі під час застілля чоловік вбив знайомого та важко поранив іншого: деталі інциденту 7 серпня

Сьогодні в пресслужбі поліції Дніпропетровської області оприлюднили деталі інциденту та повідомили, що злочин стався о 06:00 7 серпня. 

Двоє чоловіків у ході конфлікту отримали ножові поранення. Один з них помер на місці події, іншого медики госпіталізували, – підтвердили у публікації поліції.

Поліціянти затримали нападника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 та ч.1 ст.115 (умисне вбивство)Кримінального кодексу України. 

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє чоловіків під час конфліктів напали з ножем на своїх опонентів.

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Новости Днепра про У Кривому Розі під час застілля чоловік вбив знайомого та важко поранив іншого: деталі інциденту 7 серпняУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі під час застілля чоловік вбив знайомого та важко поранив іншого: деталі інциденту 7 серпняРусский

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