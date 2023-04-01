У Кривому Розі під час проведення земляних робіт посеред мікрорайона знайшли 200-річний скарб

Як припускають співробітники місцевого музею, знайдені цінності належали генералу Долгінцову та його дружині. Якщо ця інформація підтвердиться, то коштовній знахідці може бути більше 200 років.
Про це повідомляється на сторінці «Криворізька старовина» у Facebook.
Зараз на місці працюють відповідні служби.
Варто зазначити, що генерал Долгінцев оселився поблизу Кривого Рогу ще на початку 19 століття. Ці землі йому дарував цар Олександр I. Місцина, де оселився генерал та його кріпаки, розрослася у село та отримала назву Катеринівка. Згодом прізвище Долгінцев стало і власною назвою цілого поселення, а ще через час так почав зватися цілий район Кривого Рогу і залізнична станція Долгінцево. Саме з нього почалося будівництво Катерининської залізниці, яка зв’язала Криворіжжя з Донбасом через тодішній Катеринослав.
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Анна Кравчук
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