У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

У Кривому Розі сьогодні, 26 вересня, сталася моторошна ДТП.
Там в районі об’їзної перекинулася автівка Peugeot. За кермом авто була вагітна дівчина.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, вагітна їхала на обстеження до лікаря. Раптом їй стало зле, вона не впоралась з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося.
Дівчина дивом не постраждала.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Миколаїв сталася жахлива ДТП за участі ВАЗ та Renault: є постраждалі.
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!