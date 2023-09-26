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У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

Сьогодні 13:39
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Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

У Кривому Розі сьогодні, 26 вересня, сталася моторошна ДТП.

Там в районі об’їзної перекинулася автівка Peugeot. За кермом авто була вагітна дівчина.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, вагітна їхала на обстеження до лікаря. Раптом їй стало зле, вона не впоралась з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося.

Дівчина дивом не постраждала.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

Новости Днепра про У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Миколаїв сталася жахлива ДТП за участі ВАЗ та Renault: є постраждалі.

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Новости Днепра про У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчинаУкраїнська

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