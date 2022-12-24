У Кривому Розі п’яний чоловік зґвалтував маленьку дівчинку: що вирішив суд

У грудні 2019 року у Кривому Розі чоловік зґвалтував неповнолітню.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, чоловік помітив знайому дівчинку, яка проходила повз його подвір’я, та запросив її до свого будинку. Після того, як дитина зайшла в кімнату, чоловік почав погрожувати фізичним насильством, наказав роздягнутись та зґвалтував її.

Свою провину засуджений не визнав. Проте її довела сторона звинувачення. Суд визнав його винним та засудив до 13 років позбавлення волі за зґвалтування дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

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