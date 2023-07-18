У Кривому Розі неповнолітня дівчина попросила забрати її з родини

Про цей випадок розповіли в Службі у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної у місті Кривий Ріг.
Неповнолітня дівчинка звернулася до соцпрацівників та попросилася пожити у закладі для тимчасового перебування дітей. За словами школярки, вона постійно свариться з мамою, яка її не розуміє та психологічно знущається.
Фахівці вислухали дівчинку, а потім поспілкувалися з мамою, щоб з’ясувати причини конфлікту.
Школярку тимчасово забрали з родини та місяць дозволили пожити в центр соціально-психологічної реабілітації дітей. За словами соцпрацівників, у родині явних проблем не було, дитина жила в нормальних умовах, а сусіди не нарікали на сім’ю.
До справи залучили конфліктолога, який помирив маму та доньку. Після майже місяця життя в центрі реабілітації дівчина повернулася додому. Проте за родиною слідкуватимуть соцпрацівники, щоб вчасно виявити проблеми, які можуть виникнути в майбутньому.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі юнак попросив забрати його з родини. Хлопець скаржився на батьків, які пиячили та ніде не працювали.
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