У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару» - Днепр Инфо
У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару»
просмотров
Сегодня 10:24

Патрульні поліції Кривого Рогу затримали 47-річного наркозбувача під час того, як він у черговий раз зустрівся з "покупцями".

Новости Днепра про У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару»

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріал Криворізького РУП.

За матеріалами справи, 29 травня неподалік магазину у Покровському районі міста поліцейські зафіксували протиправну діяльність чоловіка. Під час проведення поверхневої перевірки, правоохоронці вилучили в нього пігулки й гроші, які отримав від продажу заборонених речовин.

За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили більше 30 пігулок метадону й грошові кошти та направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Примітка: частина 2 статті 307 має на увазі незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, що вчинене повторно.

Сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік вдарив ножем знайомого та втік.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару»Українська Новости Днепра про У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару»Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Стало відомо, як у Дніпрі влітку працюватимуть дитсадочки
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:41
    Стало відомо, як у Дніпрі влітку працюватимуть дитсадочки

    У Дніпрі продовжують ремонтувати та облаштовувати укриття у дитячих садках…

    Хотіла “відсидітися”: на Дніпропетровщині затримали жительку Авдіївки, яка шпигувала на користь РФ
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:16
    Хотіла “відсидітися”: на Дніпропетровщині затримали жительку Авдіївки, яка шпигувала на користь РФ

    У Кривому Розі затримали мешканку Авдіївки, яку підозрюють у шпигунстві…

    “Рослинні клептомани”: у Кривому Розі невідомі з корінням вирвали ялинки з кладовища
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:26
    “Рослинні клептомани”: у Кривому Розі невідомі з корінням вирвали ялинки з кладовища

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомі поцупили ялинки з місцевого…

    Стрілок з Дніпропетровщини виборов срібло на Чемпіонаті Європи
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:37
    Стрілок з Дніпропетровщини виборов срібло на Чемпіонаті Європи

    Денис Кушніров представив Дніпропетровську область на Чемпіонаті Європи з кульової…