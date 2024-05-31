У Кривому Розі наркоторговець попався поліції під час продажу «товару»

Патрульні поліції Кривого Рогу затримали 47-річного наркозбувача під час того, як він у черговий раз зустрівся з "покупцями".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріал Криворізького РУП.

За матеріалами справи, 29 травня неподалік магазину у Покровському районі міста поліцейські зафіксували протиправну діяльність чоловіка. Під час проведення поверхневої перевірки, правоохоронці вилучили в нього пігулки й гроші, які отримав від продажу заборонених речовин.

За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили більше 30 пігулок метадону й грошові кошти та направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Примітка: частина 2 статті 307 має на увазі незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, що вчинене повторно.

Сьогодні ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік вдарив ножем знайомого та втік.

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