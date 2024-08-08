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У Кривому Розі на заправці привласнювали бензин та підробляли документи

Сьогодні 11:43
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Жителька Кривого Рогу привласнювала паливо, а потім продавала його.

Новости Днепра про У Кривому Розі на заправці привласнювали бензин та підробляли документи

Правоохоронці Кривого Рогу встановили, що протягом чотирьох місяців 39-річна операторка однієї з місцевих АЗС підробляла акти про списання палива та ставила на документах фальшиві підписи своїх колег. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Таким чином шахрайка привласнила майже 2 тисячі літрів бензину та дизенлього палива, які згодом продала та заробила понад 80 тисяч гривень. 

Злочин було викрито. 31 липня жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 (шахрайство), ч.ч. 1,3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліцейські Дніпропетровщини викрили шахрая, який надурив 20 військових.

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