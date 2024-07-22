У Кривому Розі на Укрпошті зайнялася посилка: постраждав працівник

Сьогодні, 22 липня, у Кривому Розі на Укрпошті загорілася посилка.

Інцидент стався на Укрпошті у Центрально-Міському районі. Там загорілася посилка, у якій був перекис водню. Одному з працівників речовина вилилася на руку і він отримав хімічний опік. На місці працювали рятувальні служби.

Згодом стало відомо, що у посилці переправляли перекис водню, який протік. Речовина вступила у реакцію з пластиком, який почав тліти, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Наразі рятувальники вже завершили роботу по ліквідації загрози.

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