У Кривому Розі на Укрпошті зайнялася посилка: постраждав працівник

Інцидент стався на Укрпошті у Центрально-Міському районі. Там загорілася посилка, у якій був перекис водню. Одному з працівників речовина вилилася на руку і він отримав хімічний опік. На місці працювали рятувальні служби.
Згодом стало відомо, що у посилці переправляли перекис водню, який протік. Речовина вступила у реакцію з пластиком, який почав тліти, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
Наразі рятувальники вже завершили роботу по ліквідації загрози.
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